Il veicolo è stato sviluppato con Uber: «Hyundai è il nostro primo partner con know-how nella produzione di veicoli su scala mondiale. Crediamo che Hyundai abbia il potenziale per costruire veicoli Uber Air a costi mai visti nel settore aerospaziale di oggi, producendo velivoli affidabili e di qualità a volumi elevati, e ridurre i costi dei passeggeri per viaggio. La combinazione della forza produttiva di Hyundai con la piattaforma tecnologica di Uber rappresenta un enorme salto in avanti per il lancio di una rete aerea di taxi nei prossimi anni», ha dichiarato Eric Allison, responsabile di Uber Elevate.