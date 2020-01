In questo disegno d’impostazione classica si inseriscono con discrezione i dettagli dal sapore retrò, come i fari anteriori carenati, le maniglie a bacchetta, i copriruota in lamiera. L’abitacolo della vettura, prodotta negli stabilimenti della carrozzeria torinese Maggiora, è un naturale proseguimento delle superfici esterne, in cui la lamiera penetra alla base del parabrezza e sui pannelli delle porte. Per riporre la capote è stato realizzato un coperchio rigido nel colore della carrozzeria. La strumentazione analogica su fondo bianco è un altro riferimento alla vocazione sportiva della vettura.