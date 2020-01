L’idea originale di Zero Gravity è nata da Karl Dujardin ed è stata l’idea migliore tra una serie di concept proposti da importanti designer e architetti internazionali non provenienti dal mondo automotive. Il loro lavoro è stato ricco di immaginazione e si è concentrato tanto sul divertimento di guida in un ambiente lunare a bassa gravità quanto sulla praticità degli spostamenti da fare in un ambiente aspro e selvaggio. Zero Gravity è un veicolo monomotore che si guida come una moto, ma che utilizza la levitazione magnetica per librarsi dal suolo – una tecnologia già utilizzata da Lexus nel mondo reale per il suo progetto unico di hoverboard.