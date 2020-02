Nel giorno dei festeggiamenti per il suo 90esimo compleanno, Pininfarina annuncia che Kevin Rice sarà il nuovo responsabile del design a partire dall’1 marzo con la carica di Chief Creative Officer. Il designer britannico prende il posto di Carlo Bonzanigo che aveva lasciato l’azienda per ragioni personali a fine settembre.

Kevin Rice, 56 anni, torna quindi a Torino, città dove ha iniziato la sua carriera presso l’Italdesign, dopo aver studiato al Royal College of Art di Londra ed essersi laureato in Industrial Design and Transports nel 1986 all’Università di Coventry. Rice successivamente ha lavorato per numerosi marchi automobilistici europei tra cui Opel, Saab e Bmw. Ha ricoperto inoltre la carica di responsabile del design di Mazda Europe, lasciando l’incarico a fine agosto 2018. La sua ultima mansione è stata quella di responsabile dello stile del costruttore cinese Chery Automobile. Tra i suoi progetti più famosi ci sono le Bmw Serie 1, 3 (2011) e 4 (2013), e le Mazda Mx-5, Cx3 con la concept RX Vision.

Secondo quanto dichiarato da Pininfarina, Rice sarà la guida creativa e strategica su tutti gli aspetti del Design (Mobility, Industrial & Experience Design, Architecture) con responsabilità diretta della Business Unit Mobility Design.