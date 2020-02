Secondo quanto dichiarato dal costruttore americano, il design della Model 3 è stato studiato per ottenere ottime prestazioni dal punto di vista aerodinamico, una scelta che aumenta l’efficienza della vettura e ha un impatto diretto sull’autonomia di percorrenza. Alcuni dettagli hanno preso forma proprio per questo motivo, come le maniglie delle porte a filo della carrozzeria che consentono all’aria di creare meno vortici possibili durante la marcia. Tesla dichiara un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,23. L’obiettivo progettuale era 0,21.