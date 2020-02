Jaguar Land Rover presenta Project Vector, veicolo di nuova concezione che ofre uno sguardo sul futuro della mobilità urbana autonoma, elettrica e connessa secondo il gruppo inglese. Realizzato alla ricerca d’innovazione, Project Vector esprime gli sforzi dell’azienda per realizzare il progetto “Destination Zero” per un domani a zero emissioni, zero incidenti e zero traffico. Come prossima tappa di questo percorso, il concept mette in mostra un veicolo elettrico avanzato, flessibile e multiuso, “autonomy-ready”.