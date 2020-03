BMW presenta la concept i4, vettura di concetto che anticipa un modello di serie in arrivo il prossimo anno e che, assicura il costruttore bavarese, avrà un design molto simile a quello del prototipo. «Questa concept car porta l’elettrificazione al centro del marchio», dice Adrian van Hooydonk, Senior Vice President BMW Group Design. «Il design è dinamico, pulito ed elegante. In breve: una BMW perfetta che è anche a zero emissioni».