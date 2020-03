Car Designer: un bel mestiere di nome, ma difficile da spiegare al grande pubblico. Io lo sono diventato 66 anni fa e da allora per me è stato quasi impossibile descrivere agli altri che cosa sia effettivamente un car designer, che cosa faccia di preciso e quali aspirazioni abbia in mente quando svolge gli incarichi affidati o che si è autoimposto/a. Finora, nessun libro aveva mai nemmeno provato a informare il mondo su questa attività impegnativa, affascinante e tanto complessa da essere scoraggiante, partendo dal suo interno. I testi accademici, decisamente troppo numerosi, sono immancabilmente inaccurati e di difficile lettura. Patrick le Quément trascorse metà secolo nel mondo del design automobilistico, passando dalla bozza dell’anello copriruota per una Simca, ormai da lungo tempo dimenticata, all’essere uno dei responsabili di design aziendale più rispettati, quando nel 2009 andò in pensione, ritirandosi per fortuna soltanto dall’ambito automobilistico e non dal design.