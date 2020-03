Il nuovo modello abbandona il logo Fiat, sostituito con uno dedicato che riprende il nome della vettura, appunto la 500: è la prima volta che succede dal debutto dell’iconica citycar avvenuto il 4 luglio del 1957. La presentazione ufficiale della vettura sarà invece a Torino il prossimo 4 luglio. Sul posteriore l’attuale logo 500 mantiene la sua continuità col passato, trasformandosi in una versione dedicata all electric: contraddistinto ed impreziosito da un contorno “Light Blue”, l’ultimo zero muta in una “E” con un gioco di disegno e colore.