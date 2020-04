Matthew Weaver assume dal 1 aprile la carica di Vice President di Nissan Design Europe. Weaver succede a Mamoru Aoki, che ha deciso di ritirarsi dopo 39 anni di attività con il marchio giapponese. L’ultima carica ricoperta da Weaver è stata quella di Design Director di Nissan Design Europe. Il designer ha iniziato la sua carriera in Nissan nel 2001 e può vantare sul suo curriculum le due generazioni di Qashqai e Juke, tra le Nissan più vendute in Europa. Weaver ha diretto in passato anche il design del marchio Infiniti.

La sua nomina a Vice President è un caso eccezionale: è la prima volta che un europeo ricopre questa carica. Matthew Weaver ha studiato Transport Design alla Coventry University, per poi specializzarsi con un master al Royal College of Art di Londra. Il designer ha lavorato per diversi altri costruttori prima di entrare in Nissan nel 2001. Il dipartimento stilistico di Nissan in Europa ha aperto nel 2003 ed è uno dei quattro dipartimenti regionali del marchio giapponese. Quello centrale si trova a Atsugi, vicino a Tokyo, mentre gli altri sono a San Diego, Stati Uniti, San Paolo, Brasile e Shanghai, Cina.