Il sedile bodyform si basa sul sedile avvolgente ultraleggero di Porsche e presenta una struttura a sandwich: un supporto di base in polipropilene espanso (PPE) è incollato a uno strato di materiale traspirante studiato per garantire il massimo comfort e costituito da una miscela di materiali a base di poliuretano realizzata con produzione additiva – in altre parole, utilizzando una stampante 3D. Lo strato esterno che riveste il prototipo del sedile è realizzato in “Racetex” e ha una superficie forata realizzata specificamente per regolare la temperatura. ‘Finestre’ trasparenti lasciano intravedere i componenti colorati esposti all’interno della struttura reticolare realizzata con stampa 3D e conferiscono al sedile avvolgente una silhouette inconfondibile. Il sedile verrà fornito da Porsche Tequipment e sarà disponibile, per il conducente, per i modelli della serie 911 e 718 dall’inizio di maggio 2020.