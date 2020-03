«La vettura combina la nostra grande passione per le automobili con l’amore per i viaggi in campagna e il trend sempre più vasto di crossover», spiega Estonia Ruf, responsabile marketing dell’azienda tedesca. Sospensioni rialzate, gomme Michelin all-terrain e particolari che rendono la Rodeo perfetta per un safari. All’anteriore troviamo una protezione bull-bar per il paraurti e il gancio di traino, più in alto quattro luci ausiliarie campeggiano sul cofano.