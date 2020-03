In più queste due ruote sono completamente personalizzabili per quanto riguarda verniciatura, scelta della componentistica e accessori. Al momento i modelli in commercio sono tre: «la City studiata per coloro che prediligono il comfort senza rinunciare alle prestazioni; la Trekking dotata di forcella idraulica in magnesio per attutire maggiormente le vibrazioni su percorsi accidentati e la Country, con il tubo superiore reclinato, ruote da 26′ e forcella ammortizzata». La prima bicicletta Zeroundici è stata lanciata nel 2016.