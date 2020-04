Come funziona questa tecnologia?

Possiamo visionare e validare contemporaneamente lo stesso modello e ci vediamo tutti insieme presenti all’interno del mondo virtuale. Siamo perfino in grado di riconoscerci perché ognuno è identificato da un proprio avatar. Possiamo anche parlare tra di noi attraverso i microfoni incorporati nel visore. Al momento non siamo in grado di apportare modifiche in tempo reale, ma questo ci aiuta a convalidare il modello 3D proprio come faremmo in studio.

Dal tuo punto di vista, come cambieranno le forme delle auto che progetta durante questo periodo?

In questo momento è veramente difficile rispondere a questa domanda perché è come se ci trovassimo ancora in una tempesta. Solo il tempo potrà dirci se il nostro modo di fare design sarà cambiato. Quale influenza potrebbe avere ad esempio nella ripartizione degli spazi interni di un veicolo la questione della distanza sociale? Difficile dirlo.

Quanto è importante per un designer l’ispirazione dall’esterno?

L’influsso del mondo esterno è molto importante per una persona che fa il nostro mestiere, credo che sia effettivamente difficile per ognuno di noi avere una forte ispirazione se si sta sempre chiusi in casa. Tuttavia dobbiamo vivere questo momento cercando il più possibile di produrre nuove idee nel nostro team e questo ci è permesso dalla tecnologia. Abbiamo tutti i mezzi per farlo, in attesa che si torni alla normalità.