La R360 Coupé è stata la prima autovettura Mazda ed è stata un successo immediato grazie ad un design futuristico per l’epoca fatto di linee e superfici morbide, alla praticità e ai prezzi competitivi. La vettura aveva un motore a quattro tempi con due cilindri a V, cosa senza precedenti per le piccole dell’epoca, di cambio automatico e con grande attenzione alla riduzione del peso per migliorare il divertimento nella guida.