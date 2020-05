Il car design vive di lavoro di squadra, in antitesi con il distanziamento sociale imposto dal dilagare della pandemia del coronavirus. Come cambia l’attività creativa in smart working? Che conseguenze avrà sulle forme delle vetture di domani? Auto&Design ha posto queste domande a responsabili del design di case automobilistiche e centri stile indipendenti. La visione di Gorden Wagener, Chief Design Officer del gruppo Daimler.

Come è cambiato il vostro modo di lavorare durante questo periodo di chiusura?

La mia vita quotidiana è passata alla modalità digitale al 100%. In veirtà è sempre stata caratterizzata da questo aspetto perché abbiamo sempre avuto meeting regolari con Cina, Stati Uniti e tutti gli altri studi internazionali del mondo anche prima che il virus si diffondesse. Ora anche i nostri incontri personali passano per i canali digitali. Il mezzo è cambiato, ma il nostro lavoro non è stato infettato: forse le nostre prestazioni sono così grandiose perché abbiamo un team di progettazione straordinario (ride).

Quando questo periodo finirà pensi che avrà influenzato il tuo modo di disegnare un’auto? Come?

Nessun virus può infettare la mia passione per il design e la creazione. Faccio ancora schizzi per me stesso come sempre iniziando da un foglio bianco. Se in passato disegnavo ogni volta che avevo un minuto libero, forse in futuro farò ancora più schizzi: nelle ultime settimane ho pensato a come avevo perso questi minuti creativi e ho realizzato degli schizzi molto promettenti e sono curioso di sapere cosa ne pensa il mio team.

Se il metodo di progettazione cambia, cambiano anche i risultati?

Spero che migliorino ancora. In questo momento il nostro team di design sta lavorando da casa e molti membri stanno perfezionando progetti strategici e futuri. I nostri modellisti invece vanno in modelleria e danno il massimo lavorando sui nostri modelli in argilla (nella maggior parte dei casi sono da soli nella stanza oppure a grande distanza l’uno dall’altro). Al momento il centro stile è molto tranquillo, ma sono sicuro che presto tornerà ad essere un posto decisamente rumoroso.