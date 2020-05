Il car design vive di lavoro di squadra, in antitesi con il distanziamento sociale imposto dal dilagare della pandemia del coronavirus. Come cambia l’attività creativa in smart working? Che conseguenze avrà sulle forme delle vetture di domani? Auto&Design ha posto queste domande a responsabili del design di case automobilistiche e centri stile indipendenti. La visione di Mitja Borkert, responsabile del design Lamborghini.

Come è cambiato il vostro modo di lavorare durante questo periodo di chiusura?

Da quando sono entrato in Lamborghini, il giovane e motivato Team del Centro Stile ha lavorato in modo molto moderno. Il mio team utilizza tutte le tecnologie di progettazione digitale oggi disponibili. A un certo punto ho deciso di aggiungere modelli fisici di diverse dimensioni in 1:1 e 1:3 ma anche 1:8 e 1:10, per aumentare ancora di più la nostra precisione e la percezione dei progetti nella realtà. Il modello fisico è il cuore del processo stilistico. Usiamo molto anche la stampante 3D per ottenere risultati in tempi molto veloci, ma per me è anche importante il lavoro con i nastri sui nostri modelli e sulla “power wall”. Questo è uno degli aspetti più divertenti del nostro lavoro, che aggiunge la componente manuale e da un tocco speciale al design.

Durante questo periodo di lockdown siamo riusciti a non fermarci: abbiamo lavorato a pieno regime da casa, io sono in Germania vicino a Stoccarda, organizzando delle riunioni diverse volte al giorno per le varie settimane per confortarci sull’evoluzione dei progetti. Ogni designer ha ricreato un piccolo centro stile a casa propria, io compreso. Mi sono reso conto che lo smart working certamente funziona, ma non è quello che desidero: mi manca molto il mio team e le idee che nascono dal confronto umano e tutte le attività che fisicamente ci legano al design.

Quali sono gli equipaggiamenti che usano i designer per lavorare da casa?

Ognuno ha potuto prendere tutto il necessario per lavorare pienamente da casa e rimanere così attivi al 100% nel rispetto delle regole aziendali. Le tecnologie di oggi fortunatamente sono leggere e facili da trasportare per chi ne ha avuto bisogno. Per continuare la propria attività ciascun membro del centro stile accede a una piattaforma comune con i propri dati e da lì può continuare a lavorare sui propri progetti, gli stessi di cui si occupava prima del lockdown.