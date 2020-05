Disegnare un’hyper car è il sogno di ogni appassionato, ma spesso è difficile approcciarsi a questa attività e alcuni trucchi del mestiere spiegati dai designer possono rivelarsi decisamente utili. Aston Martin ha diffuso un video in cui Antonino Lo Re, Lead Exterior Designer del marchio di sportive inglesi, rivela passo dopo passo come disegnare la Valkyrie, supercar ibrida dal design estremo, partendo dal foglio bianco.

Tra le peculiarità di maggior rilievo della vettura c’è il grande tunnel sotto di essa realizzato per agevolare l’aerodinamica. I flussi d’aria vengono convogliati in due grossi condotti sul fondo della vettura e fatti defluire dalle fiancate e dal generoso estrattore posteriore, creando una forza che la schiaccia a terra per merito dell’effetto Venturi. Il progetto stilistico è nato dalla collaborazione tra il design center Aston Martin e la direzione tecnica del team Red Bull di Formula 1.