Tanta poi l’attenzione rivolta ai materiali. «Abbiamo scelto di dare un tocco in più di esclusività alla GP realizzando i paddle al volante in alluminio – spiega Heilmer -. Ma non solo. Per farli abbiamo utilizzato la tecnica della stampa 3D. Una soluzione che sottolinea una volta di più la cura con la quale abbiamo lavorato al progetto». La stessa tecnica di produzione è stata utilizzata anche per il pannello (questa volta in plastica) inserito nella plancia, davanti al passeggero, sul quale è impresso il numero di serie dell’esemplare. La GP non è dunque soltanto la massima espressione della sportività secondo Mini, ma anche un oggetto da collezione, da conservare gelosamente.