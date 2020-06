E a lui, che definiva l’automobile «La più bella espressione della creatività del 20° secolo», la famiglia ha intitolato, nel decennale della sua scomparsa, la Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica. Presentata a Torino il 16 giugno scorso, ha l’obiettivo di porsi come punto di riferimento per appassionati e collezionisti nonché polo culturale semi-itinerante, con partecipazioni alle più importanti manifestazioni in calendario, dal Milano-Monza Open Air Motor Show al Festival of Speed di Goodwood.