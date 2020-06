Per chi preferisse un’estetica più classica, la nuova motorizzazione (composta da un tricilindrico 1.0 Firefly da 70 cavalli e un piccolo elettrico ausiliario in grado, secondo la Casa, di ridurre i consumi del 24 percento) è ordinabile anche con i tradizionali allestimenti Silver e Gold. Abbastanza per accrescere ancora il successo della già apprezzatissima Ypsilon, che fino allo scorso mese di febbraio, prima dell’emergenza Covid-19, rimaneva saldamente arroccata al secondo posto fra le vetture più vendute d’Italia.