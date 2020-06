Il primo caratterizza il frontale disegnato seguendo un’impostazione unica con una mascherina che include proiettori, luci diurne a Led e logo. Il secondo, ispirato alla stessa filosofia di razionalità e semplicità, caratterizza gli interni: il cruscotto è allungato e integra due display widescreen in posizione orizzontale. Non ci sono display analogici né inutili indicazioni decorative: lo schermo è chiaro, le informazioni fornite sono focalizzate su ciò che è realmente necessario. Per consentire un utilizzo intuitivo e l’attenzione costante del guidatore sulla strada, i progettisti Opel hanno mantenuto i pulsanti di controllo per le funzioni essenziali.