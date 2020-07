«Questa soluzione è figlia dell’esperienza: tutti siamo quotidianamente abituati a utilizzare schermi posizionati verticalmente, basta pensare ai nostri smartphone e tablet. L’ispirazione nasce proprio da quel mondo», ci racconta in collegamento telefonico dal centro stile di Stoccarda Gorden Wagener, responsabile del design del gruppo Daimler. La nuova Classe S, al debutto a settembre, avrà cinque schermi, due davanti, tre dietro: «Il primo è quello della strumentazione in grado di trasmettere immagini in 3D, il secondo è il nuovo display verticale, mentre terzo e quarto e quinto sono riservati a chi siede nelle poltrone posteriori. Questi dispositivi sono talmente importanti che potremmo dire che il disegno degli interni è partito proprio dalla disposizione degli schermi», continua Wagener.