Le caratteristiche più dominanti del design esterno della T.50 sono la purezza e l’equilibrio, senza eccessi di stile portati da alettoni, minigonne o vistose prese d’aria che adornano la maggior parte delle supercar dei giorni nostri. Le superfici pulite sono rese possibili da un attento studio dell’aerodinamica che si traduce in linee volutamente semplici e belle e in un aspetto senza tempo. La purezza della silhouette si spezza drammaticamente quando la coppia di porte a diedro si solleva verso l’alto, dando all’auto un aspetto decisamente eccentrico. All’interno, il conducente è il vero protagonista. Il guidatore occupa infatti il posto centrale in una posizione simile a quella di un jet da combattimento. Tutti i comandi sono disposti intorno al guidatore e sono stati realizzati per essere intuitivi e a portata di mano.