Land Rover Bulwark

Il progetto del gruppo Wildlands, la Land Rover Bulwark, è collocato in un futuro in cui il cambiamento climatico genererà condizioni meteorologiche spesso avverse. La Bulwark è un pick-up progettato da zero, come un veicolo estremamente resistente e altamente performante, per rispondere alle necessità degli abitanti delle Wildlands nel 2050. Terre selvagge, dure, impervie, con superfici accidentate e situazioni off-road al limite del praticabile. Dalle altitudini variabili, in condizioni desertiche oppure connotate da eventi naturalistici imprevedibili. L’adattabilità è quindi un fattore chiave che sta alla base del processo di progettazione, e i target di riferimento spaziano dai clienti privati, per il modello base, agli enti istituzionali di pronto intervento e sicurezza.