Gli interni della nuova generazione sono stati completamente rivoluzionati. Lo spazio è cresciuto in entrambe le configurazioni, normale e a passo lungo, mentre il cruscotto appare più scolpito nelle forme. La rivoluzione digitale ha portato fino a cinque schermi all’interno dell’abitacolo, due all’anteriore (quello della strumentazione e il display verticale per l’infotainment), e tre al posteriore. Sulla vettura debutta la nuova generazione del sistema multimediale MBUX. Sono molte le funzioni prese in prestito dal mondo degli smartphone: il sistema si può sbloccare con PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale e le schermate possono essere trasmesse con un “tap” da un display all’altro. «E’ possibile configurare fino a sette diversi profili e controllare tutto con i comandi vocali utilizzando un linguaggio naturale», continua Wagener.