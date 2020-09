Dotato di connettore Tuc, il Mop-Up nasce dall’esperienza della pandemia cercando una soluzione adatta al mondo della mobilità. Attraverso questa apparecchiatura, è possibile monitorare la temperatura corporea e i livelli di ossigeno degli occupanti, essendo questi dati preziosi per una diagnosi iniziale di una potenziale infezione. Attraverso l’utilizzo di raggi UV, il Mop-Up può sanificare dispositivi personali e oggetti di uso quotidiano, come mascherine, guanti, chiavi di casa, smartphone e portafogli. Il dispositivo è in grado di produrre una soluzione acquosa per disinfettare le superfici di contatto all’interno del veicolo.