Gli interni di XiM21 sono progettati per un uso polifunzionale e pensati anche per trasportare i bambini in sicurezza grazie a seggiolini integrati nei sedili capaci di trasformarsi, quando non vengono utilizzati, in poggiapiedi per i passeggeri. Completano il pacchetto tecnologico porta bicchieri riscaldati e raffreddati, la funzione di massaggio per i sedili, un sistema di rete wireless, una stazione di ricarica per diversi dispositivi elettronici e un tavolino pieghevole azionabile elettricamente.