Quale sarà il futuro delle super sportive in un’ottica di conversione alla propulsione elettrica pura? Per testare il limite di ciò che è tecnicamente fattibile in questo ambito, Bosch Engineering e Dallara hanno condotto un progetto congiunto che ha portato alla realizzazione, in meno di nove mesi, di una concept car dalle prestazioni entusiasmanti, basata sulla Dallara Stradale. Tutto ha avuto inizio con un “dream workshop” presso la sede Bosch in Germania, dove i tecnici delle due aziende – già forti di una collaborazione consolidata – hanno riempito una parete scrivendo requisiti e proposte per la vettura da realizzare. «Non è stato difficile lavorare insieme. I nostri ingegneri si comprendono perfettamente, abbiamo un Dna comune, uno stesso orientamento ad investire per il futuro», ha detto Frank Schmidt, Executive VP di Bosch Engineering.