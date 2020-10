Dotato di una personalità forte, la C5 Aircross si distingue per lo stile unico, energico e protettivo. Lunga 4,50 m, robusta e dalle linee muscolose, si distingue dagli altri Suv per i volumi fluidi impreziositi da elementi stilistici forti come gli Airbump, le ruote di grandi dimensioni, la distanza dal suolo di 230 mm e le barre al tetto specifiche. La vettura è disponibile anche in versione elettrificata ibrida plug-in spinta da due motori, un benzina 1.6 turbo e uno elettrico, alimentato da un pacco batterie da 13,2 chilowattora che garantisce un’autonomia a zero emissioni di circa 55 chilometri. Il sistema ibrido eroga una potenza complessiva di 225 cavalli e 320 newtonmetri di coppia.