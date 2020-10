La Squadra Corse Taraschi, che oggi fornisce consulenza, ricambi e assistenza ai collezionisti che possiedono le auto realizzate da Berardo Taraschi negli anni X, vede adesso in Tazio, figlio del pilota-costruttore, un erede seriamente intenzionato a veder rinascere, in chiave moderna, il marchio. In un contesto moderno sempre più futurista ed elettrificato nasce la nuova Taraschi Berardo, una coupé 2+2 ibrida plug-in da 420 cavalli di potenza e quattro ruote motrici, che permette di avere prestazioni rilevanti pur con una unità termica di piccola cilindrata, ricalcando lo spirito delle storiche Taraschi che primeggiavano nelle categoria di bassa cilindrata.