Sviluppata e prodotta presso il centro tecnologico e di lightweight design LuTZ del BMW Group a Landshut, la griglia a doppio rende verticale diventa un manifesto tecnologico di mobilità intelligente. L’elemento si è reinventato come un’interfaccia high-tech innovativo e multifunzionale dedicato ai sistemi avanzati di assistenza alla guida con cui la BMW iX apre la strada del gruppo alla guida automatizzata di livello 3. I punti salienti del design esterno comprendono anche i gruppi ottici più sottili mai montati su un modello BMW prodotto in serie, le maniglie a filo (azionabili con la semplice pressione di un pulsante), i finestrini laterali senza telaio, il portellone – che non ha giunti di separazione e si estende su tutta la parte posteriore – così come le luci posteriori estremamente sottili.