«La Portofino è una Ferrari con due anime». Flavio Manzoni, responsabile del design Ferrari, illustra in un video pubblicato sul canale YouTube del Cavallino, il design della Portofino: «La prima anima è quella di una vera Gran Turismo, la seconda è quella di una cabriolet. Grazie al tetto retrattile infatti è capace di trasformarsi in vettura a cielo aperto in pochi secondi. Fanno il resto il cofano lungo, per ospitare il motore 8 cilindri 3.9 da 612 cavalli, e la cabina che sembra appoggiata sulle ruote posteriori creando una silhouette unica e affascinate, sportiva ed elegante».