Quinto modello della gamma Genesis, marchio premium di Hyundai, la GV70 è un Suv compatto dalle forme dinamiche. Come altri modelli della lineup, la vettura è basata sulla piattaforma a trazione posteriore e sarà disponibile anche a trazione integrale. Ispirato alla filosofia di design della “Athletic Elegance”, il GV70 è caratterizzato da un aspetto sportivo e potente. Il design del frontale del GV70 è caratterizzato dalla Crest Grille, che prende forma dal logo Genesis, posizionata più in basso rispetto alle Quad Lamps per riflettere la natura atletica del Suv, mentre le Quad Lamps a due linee evocano un senso di velocità e dinamismo. «Con questo modello si apre un nuovo terreno di gioco per Genesis attraverso purezza e massima esecuzione stilistica», dice SangYup Lee, Senior Vice President e Head of Global Genesis Design.