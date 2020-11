Icona Design, società specializzata in design, engineering e prototipazione con sedi a Torino, Shanghai e California, lancia una nuova piattaforma modulare dedicata ai veicoli a guida autonoma. L’architettura debutterà a Shanghai, in occasione del China International Import Expo (CIIE) in programma dal 5 al 10 novembre prossimo. La nuova piattaforma a guida autonoma di Icona è stata realizzata in Cina con partner specializzati in stampa 3D e nel settore dell’intelligenza artificiale.

Si tratta di un pianale dotato di ruote, sensori e batterie, concepito per trovare applicazione in contesti differenti: sullo stesso telaio si può installare una golf cart o un distributore automatico mobile in grado di somministrare in movimento bevande, snacks e piatti pronti. E ancora, può diventare un veicolo destinato al trasporto di persone che integra la mobilità classica con un principio di guida autonoma. È in grado di fermarsi da solo se un pedone attraversa o se il semaforo diventa rosso, per poi ripartire allo scattare del verde. Lo spazio interno dell’abitacolo non prevede più pedali, cambio, volante ma può venire trasformato in un vero e proprio salotto viaggiante. Oltre al telaio modulare a guida autonoma, Icona esporrà a Shanghai anche le concept car Fuselage e Neo, realizzate rispettivamente nel 2011 e nel 2015.