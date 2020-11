«Gli eventi degli ultimi mesi ci hanno costretto a una pausa, in cui abbiamo potuto fare un passo indietro dal caos e dalla frenesia della vita quotidiana, riuscendo in questo modo a valutare cosa sia veramente speciale. Spero che la mia squadra torni rigenerata, con nuove idee e una maggiore chiarezza su ciò che in futuro sarà importante nel mondo». Julian Thomson, Jaguar Design Director, riflette sui cambiamenti che la pandemia di coronavirus sta portando a livello globale senza perdere l’ottimismo. «Durante questo periodo estremamente difficile, ognuno di noi ha dovuto modificare la propria vita quotidiana ed ha percepito l’impatto del Covid-19 in modo differente. Questo senso di incertezza e sconvolgimento ha costretto le persone a fare una pausa, a fare il punto su ciò che è realmente importante e a valutare ciò che veramente aggiunge uno scopo e un significato alle proprie vite».

Sebbene estremamente dirompenti e difficili da affrontare, i tempi di crisi possono spesso generare una spinta consistente all’innovazione e alimentare la necessità di una maggiore creatività. I designer Jaguar hanno realizzato diversi video nei quali raccontano come potrebbero dare il loro contributo verso una visione più positiva per il futuro e, contestualmente, condividono i propri impegni per la creazione di un cambiamento duraturo. Ecco il primo di Julian Thomson.