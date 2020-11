L’esterno e l’interno della Vision Urbanaut cambiano a seconda della modalità di utilizzo scelta. Un design completo improntato alla massima user experience, materiali sostenibili e un sistema di guida completamente automatizzato ed elettrico sono ulteriori elementi del concept. La vettura è stata progettata partendo dagli interni. Per la sua realizzazione è stata utilizzata la realtà aumentata per creare un modello digitale, che è stato poi sistematicamente ottimizzato. Insolitamente alta per essere una Mini (ma è lunga solo 4,4 metri) la Vision Urbanaut è dotata di interni che possono essere utilizzati in molti modi diversi e, una volta arrivati a destinazione, si può trasformare in un vero salotto e luogo d’incontro tra persone. I passeggeri possono entrare nell’abitacolo attraverso una grande porta scorrevole sul fianco e non ci sono altre porte sul lato del conducente o sul lato del passeggero.