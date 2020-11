Tutto è iniziato con l’idea di realizzare un’Opel completamente nuova con un nuovo volto fresco: audace, pura, efficiente, elettrica. Con spazio per cinque passeggeri, eppure così compatta da occupare pochissimo spazio in strada. Il motto di Mark Adams, responsabile del design Opel, per la nuova Mokka e anche per il futuro stilistico del marchio tedesco del gruppo Psa era “ridurre all’essenziale” sin dal primo tratto di penna. In un video, i membri del team di design dell’esterno vettura parlano della filosofia del progetto. Leggi la design story completa su Auto&Design no.245.