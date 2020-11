L’elettrica ID.3 segna per Volkswagen una rivoluzione totale: «Il cambiamento radicale interessa ogni aspetto della vettura. Il design, che pone canoni stilistici innovativi, la tecnologia, pensata per offrire all’utente un’esperienza nuova tramite inediti sistemi infotelematici progettati per essere utilizzati facilmente da quante più persone possibili. E persino la rete di vendita, più snella, smart e high tech», dice Klaus Zyciora, responsabile del design del gruppo Volkswagen.