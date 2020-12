La Volkswagen ID.3 è più di una semplice automobile. «Questa vettura non è solo la prima elettrica del gruppo ad essere costruita su una piattaforma esclusivamente dedicata alle auto a zero emissioni, con enormi vantaggi in termini di spazio, ma pone le basi per una gamma di modelli 100% elettrici che arriveranno in futuro», dice Klaus Zyciora, responsabile del design del gruppo Volkswagen. Suv, crossover, berline, station wagon: la famiglia delle elettriche Volkswagen conserverà buona parte dei canoni stilistici inaugurati dalla ID.3, come ha dimostrato di recente la ID.4.