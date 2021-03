L’aspetto malizioso della Renault 5 degli anni ’70 si ritrova nella R5 Prototype svelata a gennaio e che richiama sotto diversi aspetti la sua antenata di successo. Nicolas Jardin, responsabile del design degli esterni del prototipo, racconta in un video come è risuscito a reinterpretare in chiave moderna il famoso look della Renault 5 originale, partendo dal suo sguardo che ha convinto un pubblico altamente diversificato per l’epoca. Ed è proprio da qui che il team di design guidato da Gilles Vidal è partito per realizzare la R5 del futuro.