Questa visione è stata ancora sottolineata in occasione dell’arrivo in concessionaria della Sandero Stepway, la variante più apprezzata e richiesta della compatta Dacia ora giunta alla terza generazione, che lo incarna particolarmente bene. La variante “cross” di Sandero unisce infatti a dettagli attuali come la firma luminosa a Y dei fari un sapiente uso degli elementi offroad come i fascioni e il profilo satinato del paraurti anteriore, che diventano decorativi e al tempo stesso ne rafforzano l’immagine allontanando l’idea di essenzialità a cui Dacia nella prima fase si era volutamente legata.