Il design degli esterni è scolpito e punta ad accentuare l’appeal emotivo e la connessione con l’uomo dei veicoli Lexus. Il pacco batterie posizionato nel pianale e il motore elettrico installato al posteriore ha permesso uno sviluppo dell’architettura caratterizzato da sbalzi corti. La griglia anteriore, un tempo funzionale al raffreddamento del motore ed elemento stilistico identitario di Lexus, ha mantenuto la forma a clessidra ma la superficie è piena e in tinta con la carrozzeria.

Per accentuare il carattere sportivo i progettisti hanno optato per una linea del tetto fortemente discendente, mentre quella di cintura, decisamente alta, sale fino al montante C. Il posteriore è caratterizzato da una pinna aerodinamica al centro del lunotto, mentre scendendo troviamo uno spoiler e la fanaleria a tutta larghezza.