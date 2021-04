Mobilize è il nuovo marchio del gruppo Renault dedicato alla mobilità del futuro. Il suo primo veicolo si chiama EZ-1 ed è stato svelato in occasione della presentazione del piano di rilancio Renaulution da parte del ceo Luca de Meo. Una ripartenza che coinvolge in maniera profonda anche il design, un aspetto che abbiamo raccontato in maniera approfondita nello speciale “Design Renaulution” pubblicato su Auto&Design no. 247.