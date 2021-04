La parte anteriore dell’auto – un punto di riconoscimento immediato per qualsiasi veicolo – rinuncia alla familiare griglia e presenta invece una disposizione di sensori, luci ed elementi aerodinamici in una distintiva forma a testa di martello, regalando alla vettura un look e una presenza su strada completamente nuovi. Il posteriore riprende l’impostazione vista sulla Yaris Cross con una linea del tetto dritta, ma un montante C che segue l’andamento del lunotto. La fanaleria attraversa il modello in tutta la sua larghezza.