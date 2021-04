Wacom e Pixiv annunciano Drawfest, un evento trasmesso in diretta streaming su YouTube, dal 22 al 24 maggio, che consiste in otto programmi livestream. Oltre a workshop online e conferenze tenute da illustratori, animatori e fumettisti riconosciuti a livello internazionale, ci saranno anche programmi dedicati al pubblico e che hanno l’obbietto di insegnare l’arte del disegno. L’evento offrirà la traduzione simultanea in giapponese e inglese, in modo che persone provenienti da numerose regioni possano partecipare al festival.

«L’arte del disegno manuale e al computer di matrice giapponese ha visto crescere la sua popolarità e i fan anno dopo anno. Oggi tutti i paesi del mondo hanno questo pubblico di appassionati», dice Nobutaka Ide, Ceo di Wacom Company Ltd. «Collaborando con pixiv al Drawfest, stiamo creando una piattaforma transfrontaliera e multilingue per artisti e designer per condividere la loro passione per il disegno». Tutte le informazioni su: www.pixiv.net .