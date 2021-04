Italdesign e la società di ingegneria Williams Advanced Engineering hanno annunciato una partnership per la fornitura di una soluzione completa per la produzione di veicoli elettrici ad alte prestazioni. Williams Advanced Engineering fornirà la piattaforma elettrica EVX, mentre Italdesign si occuperà di realizzare lo stile, la User Experience, sistemi di sicurezza e la produzione fino a 500 unità dei modelli che verranno realizzati su quella architettura.

La EVX è in grado di ospitare pacchi batteria con potenza da 104 a 140 kWh e diverse tipologie di architetture, dalle berline ai Suv di grandi dimensioni, dalle cabriolet alle sportive con autonomie per alcuni modelli che arrivano fino a 1000 km. Tutte le configurazioni possibili saranno a trazione anteriore o integrale mentre la produzione annuale massima di veicoli su questa piattaforma sarà di 10mila unità. «Volevamo creare un veicolo che funzionasse bene non solo aggiungendo una quantità infinita di potenza ed energia, ma qualcosa che fosse leggero e dinamico allo stesso tempo», ha dichiarato Chris McCaw, capo ingegnere della piattaforma EVX alla Williams.