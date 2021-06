Il Chief Design Officer di Stellantis, Jean-Pierre Ploué, si occuperà personalmente del design di Lancia dal centro stile di Torino. La notizia, anticipata il mese scorso da Auto&Design, trova ora conferma in un comunicato ufficiale del gruppo. «La rinascita di Lancia è una sfida molto entusiasmante. È un marchio iconico, cui vogliamo restituire il ruolo centrale che ha rivestito in passato in Europa, sfruttando il suo enorme potenziale», ha dichiarato il designer francese.

Secondo quanto dichiarato, Jean-Pierre Ploué potrà contare su un team snello e dedicato al marchio, che ruoterà intorno a giovani designer ricchi di talento. «Do il benvenuto a Jean-Pierre Ploué. Sono davvero onorato che un gruppo di professionisti così eterogeneo lavori insieme per il successo di Lancia», ha commentato Luca Napolitano, Chief Executive Officer di Lancia.