Da oggi il marchio Lancia inizia un viaggio nel tempo per raccontare i suoi 115 anni di storia, che si festeggeranno il prossimo 27 novembre, attraverso un docu-film a puntate, dal titolo “Eleganza in movimento”. Nella prima puntata di questo viaggio, dal titolo “Design senza tempo”, Luca Napolitano dialoga con il capo del design Jean-Pierre Ploué, e insieme ripercorrono alcune tappe di questo cammino, iniziando dai primi modelli Lancia già fuori dagli schemi per il tempo, come ad esempio, la “12HP”, la prima in assoluto del 1907 con un telaio basso e molto leggero, munito di trasmissione a cardano, quando ancora tutti usavano le “catene”, per poi passare a vetture dallo stile disegnato attorno all’innovazione tecnica che ha portato le vetture Lancia a essere innovative.