A partire dal 1° settembre 2021, Miles Nürnberger sarà il nuovo capo del design dei marchi Dacia e Lada. Il designer entra anche nel consiglio di direzione del brand romeno del gruppo Renault, riportando a Denis Le Vot, Direttore Generale di Dacia e Lada e a Laurens van den Acker, Direttore del Design e membro del Board of Management del Gruppo Renault. Nürnberger prende il posto di David Durand, nominato ad interim dopo l’addio di Alejandro Mesonero-Romanos che ha lasciato Dacia dopo sei mesi d’incarico per diventare il capo del design di Alfa Romeo.

«Siamo molto felici di accogliere Miles Nürnberger nel nostro team in un momento tanto importante per Dacia. Miles è un designer rinomato che, con il suo lavoro presso Aston Martin, ha ispirato tanta gente. La sua esperienza e la sua passione nel costruire marche forti tramite il design saranno un asso nella manica per il nostro gruppo e ci aiuteranno a proiettare Dacia nel futuro», ha dichiarato Laurens van den Acker.

Miles Nürnberger arriva da Aston Martin, un marchio per cui dirige il design dal 2018 e per cui lavora dal 2008. È stato, in particolare, responsabile del design di DBX, il primo Suv di Aston Martin, e del progetto Valkyrie, così come del rinnovamento di Lagonda come filiale al 100% elettrica, illustrata da Vision Concept nelle versioni berlina e Suv. Prima di entrare in Aston Martin Lagonda, Miles Nürnberger ha fatto parte del team responsabile del design esterno di Citroën. Ha mosso i primi passi nel mondo del design automobilistico con Lincoln Ford Motor company. Nato nel 1976, Miles ha conseguito una laurea in design automobilistico presso l’Università di Coventry nel 1998. Nel 2009, ha vinto il Design Award Concorso d’eleganza Villa d’Este con il concept One-77.